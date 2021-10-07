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Erzurum Ticaret Borsası

AA / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 29,61 liradan işlem gördü.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 29,61 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKg29,0048,0029,61HTS
Peynir yağlıKg19,0024,0019,65HTS
Kaşar peyniriKg39,7040,0039,72HTS
Yumurta koliKg18,5023,0021,21HTS
PatatesKg2,002,002,00HTS
Kuru soğanKg2,002,002,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / İsmail Hakkı Demir - Ekonomi Haberleri
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Ticaret Bakanı Muş: "Haksız fiyat artışlarına karşı denetimlerimiz hız kesmeden sürüyor. Fahiş fiyatlara asla ve asla müsamaha göstermeyeceğiz."

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