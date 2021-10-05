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Erzurum Ticaret Borsası

AA / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 46,63 liradan işlem gördü.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 46,63 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKg38,1253,0046,63HTS
Civil peynirKg20,0527,2924,16HTS
Kaşar peyniriKg34,7246,4840,34HTS
Yumurta koliKg20,7920,7920,79HTS
PatatesKg1,352,001,85HTS
Kuru soğanKg2,002,502,13HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / İsmail Hakkı Demir - Ekonomi Haberleri
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