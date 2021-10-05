Erzurum Ticaret Borsası
AA / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 46,63 liradan işlem gördü.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 46,63 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|38,12
|53,00
|46,63
|HTS
|Civil peynir
|Kg
|20,05
|27,29
|24,16
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|34,72
|46,48
|40,34
|HTS
|Yumurta koli
|Kg
|20,79
|20,79
|20,79
|HTS
|Patates
|Kg
|1,35
|2,00
|1,85
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|2,00
|2,50
|2,13
|HTS
AA / İsmail Hakkı Demir - Ekonomi Haberleri
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