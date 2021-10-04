Erzurum Ticaret Borsası
AA / Muhammet Mutaf - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 37 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 37 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|37,00
|37,00
|37,00
|HTS
|Patates
|Kg
|1,35
|1,35
|1,35
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|2,10
|2,10
|2,10
|HTS
|Civil peynir
|Kg
|20,00
|22,00
|20,61
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|21,64
|21,64
|21,64
|HTS
AA / Muhammet Mutaf - Ekonomi Haberleri
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