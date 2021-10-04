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Erzurum Ticaret Borsası

AA / Muhammet Mutaf - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 37 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 37 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKg37,0037,0037,00HTS
PatatesKg1,351,351,35HTS
Kuru soğanKg2,102,102,10HTS
Civil peynirKg20,0022,0020,61HTS
Yağlı peynirKg21,6421,6421,64HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / Muhammet Mutaf - Ekonomi Haberleri
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