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Erdemli Belediyesi araç filosunu genişletti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Erdemli Belediyesi araç filosunu genişletti

MERSİN (İHA) – Erdemli Belediyesi, 220 araçlık hizmet filosuna yenileri ekleyerek, 5 adet kamyon, 1 otobüs ve 1 ambulans olmak üzere 7 araç daha satın aldı.

MERSİN (İHA) - MERSİN (İHA) – Erdemli Belediyesi, 220 araçlık hizmet filosuna yenileri ekleyerek, 5 adet kamyon, 1 otobüs ve 1 ambulans olmak üzere 7 araç daha satın aldı.

Mersin'in Erdemli Belediyesi, vatandaşa daha iyi hizmet vermek adına araç filosunu geliştirmeye devam ediyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, araç filosuna; 5 adet kamyon, 1 otobüs ve 1 ambulans olmak üzere toplam 7 araç daha eklendi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, aynı anda 5 farklı noktada çalışma kabiliyetine sahip olan belediye ekiplerinin, yeni araçlarla gücüne güç katmaya devam ettiğini söyledi. Üreten, ürettiğine artı değer katmaya gayret eden bir anlayışla çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Tollu, "Belediyemiz bünyesinde yürüttüğümüz projelerde, kendi imkanlarımızla minimum maliyet ve maksimum iş yapma anlayışıyla hareket ediyoruz. Üreten, ürettiğine artı değer katma yolunda güçlü adımlar atabilmek için ekip ve ekipmanlarımızı da ona göre düzenliyoruz. Yeni araçlarımızın kentimize hayırlı hizmetler yapmasını diliyorum" dedi. - MERSİN

Erdemli Belediyesi araç filosunu genişletti

Erdemli Belediyesi araç filosunu genişletti

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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