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Erdek'te bu yıl 9 bin ton zeytin rekoltesi bekleniyor

AA / Ahmet Pesen - Haberler | Ekonomi
Erdek'te bu yıl 9 bin ton zeytin rekoltesi bekleniyor

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bu yıl 9 bin ton rekolte beklendiği bildirildi.

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde bu yıl 9 bin ton rekolte beklendiği bildirildi.

Marmara Birlik Edincik S.S 775 Sayılı Zeytin Tarım Satış Kooperatifinden yapılan yazılı açıklamaya göre, zeytin alım kampanyasının 26 Ekim'de başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kooperatif Başkanı Mehmet Özçakır, şu ana kadar 2 bin 470 ortaklarından 9 bin ton rekolte beyanı geldiğini belirtti.

Özçakır, ilk etapta Edincik Merkez ve Bandırma-Çanakkale yolu üzerindeki yeni depolarda başladıkları zeytin alımlarını diğer mahalle merkezlerinde de sürdüreceklerini ifade etti.

Zeytin üreticisi Fevzi İpek ise zeytine verilen fiyatı olumlu bulduklarını bildirdi.

AA / Ahmet Pesen - Ekonomi Haberleri
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