Erbil, Türk ihracatçılarını bekliyor

Türkiye'den Kuzey Irak'a her gün 3 bin–3 bin 500 tır girişinin olduğu dönemler yaşandığını, Kuzey Irak'ın ihtiyacının büyük kısmını Türkiye'den karşıladığını belirten Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Dara Jaleel Al-Khayat, Türk ihracatçılarını Erbil'e yatırım yapmaya ve Erbilli iş insanlarıyla daha yoğun çalışmaya davet etti.

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Dara Jaleel Al-Khayat, beraberindeki bir heyetle Ege İhracatçı Birlikleri (EİB)'ni ziyaret etti.

"İş birliklerini artırmak için İzmir'e geldik"

Burada konuşan Al-Khayat, Türk ihracatçılarına çağrı yaptı. Dara Jaleel Al-Khayat, "Kuzey Irak'ın petrol dışında bir geliri ve üretimi yok. Petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki artış bizim alım gücümüzü artırıyor. Türkiye'de fabrikalar üretim yapıyor, Orta Doğu ülkelerinin de ihtiyacı var. Türkiye'den daha kucaklayıcı olmasını bekliyoruz. Türkiye, Orta Doğu ülkelerinin ihtiyaçlarının yüzde 50'sini tek başına karşılayabilir, Irak'a bugün yaptığı ihracatı 3-5 katına çıkarabilir, iş birliklerini artırmak için İzmir'e geldik. Beyaz eşya, doğal taş, gıda sektörleri başta olmak üzere Türkiye'deki her sektörün Kuzey Irak'ta büyüme şansı var. Ege İhracatçı Birliklerinden bir heyeti Erbil'de ağırlamak istiyoruz" diye konuştu.

"Erbil'in ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız"

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de, Türkiye ile Irak arasındaki dış ticaretin daha fazla gelişimi için Türk ihracatçıları olarak iş birliğine hazır olduklarını ifade etti. "Erbil'in ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız" diyen Eskinazi, "Erbil ile ticari bağlarımız çok güçlü. Geçtiğimiz süreçte lojistikte yaşanan sorunlar nedeniyle Irak'a ihracatımız arzu ettiğimiz seviyede artmadı. Irak pazarında daha güçlü olmak istiyoruz" diye konuştu.

Doğal taş ihracatında büyük pazar

Kuzey Irak'ın Türk doğal taş sektörünün ihracatında en büyük pazarlardan biri konumunda olduğuna işaret eden Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, günümüzde Çin'den nakliye ücretlerinin 13-14 bin dolarlara çıktığını, bu gelişmeleri avantaja çevirmek istediklerini ve Kuzey Irak'ın ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olduklarını vurguladı. Kaya, "Ticaret ne kadar çok olursa, dostluklarımız daha da büyür ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Ege İhracatçı Birlikleri üyelerinden Erbil'e bir ticaret heyeti organizasyonu gerçekleştirmeyi planlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Erbil'in en az İzmir kadar güvenli bir kent olduğu tespitinde bulunan Uluslararası Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği Başkanı Nevaf Kılıç, Irak'ın 5. Büyük kenti konumundaki Erbil'in Orta Doğu'nun ticaret merkezi olmaya aday bir gelişim içinde olduğunu, Türkiye ile Irak arasındaki ticaret hacminin 5 kata çıkabilecek bir potansiyel barındırdığını dile getirdi.

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Soran A. Aziz ise; aynı dili konuşma avantajına sahip olduklarını, Türkiye'nin üretici, Kuzey Irak'ın tüketici konumunda bulunduğunu, bu avantajları değerlendirmek gerektiğini vurguladı. - İZMİR

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