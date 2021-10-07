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EPDK, ön lisans süreleri ve tesis tamamlama tarihlerinde değişikliklere gitti

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Haberler | Ekonomi
EPDK, ön lisans süreleri ve tesis tamamlama tarihlerinde değişikliklere gitti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), ön lisans süreleri ile tesis tamamlama tarihinin belirlenmesinde referans alınacak inşaat sürelerine ilişkin değişikliklere gitti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), ön lisans süreleri ile tesis tamamlama tarihinin belirlenmesinde referans alınacak inşaat sürelerine ilişkin değişikliklere gitti.

EPDK'nin konuya ilişkin kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

EPDK, 25 Haziran 2020'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 9394 sayılı ön lisans süreleri ile tesis tamamlama tarihinin belirlenmesinde referans alınacak inşaat sürelerine ilişkin kurul kararının yürürlükten kaldırılmasına karar verdi.

Yürürlükten kaldırılan kurul kararının yerine yenisinin onaylanarak, Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilmesi kararlaştırıldı.

Yeni karara göre, üretim lisans başvuruları kapsamında kurulması planlanan elektrik depolama ünitesi için ayrıca inşaat süresi verilmeyecek. Mevcut üretim, lisanslar kapsamındaki üretim tesislerine bütünleşik elektrik depolama ünitesi veya üniteleri kurulması durumunda, üretim tesisinin işletmede olup olmadığına bakılmaksızın kurulması planlanan depolama ünitesi veya üniteleri için elektrik depolama ünite sayısı ve kurulu güçlerinden bağımsız olarak 18 ay inşaat süresi, tesis tamamlanma süresi olarak verilecek.

Ayrıca, tedarik lisansları kapsamında kurulması planlanan müstakil elektrik depolama tesisleri için 18 ay inşaat süresi, tesis tamamlama süresi olacak. Bu süre söz konusu lisansa eklenecek her bir elektrik depolama tesisi için ayrıca uygulanacak.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi Haberleri
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