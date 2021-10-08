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ENHANCER Projesi'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

AA / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi
ENHANCER Projesi'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

Avrupa Birliği (AB) fonlarıyla Türk ve Suriyeli girişimcileri destekleyen kurumlara 30 bin avroya kadar hibe sağlayacak "Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi"nin programı Ankara'da tanıtıldı.

Avrupa Birliği (AB) fonlarıyla Türk ve Suriyeli girişimcileri destekleyen kurumlara 30 bin avroya kadar hibe sağlayacak "Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi"nin programı Ankara'da tanıtıldı.

Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezinden (ICMPD) yapılan açıklamaya göre, proje 11 ilde girişimcilik faaliyetleriyle Türk ve Suriyeli girişimcilere destek veren kurumlara hibe teşviki sağlıyor.

ICMPD dünya genelinde göçün sınır yönetimi, geri dönüşler, iltica prosedürleri, insan kaçakçılığıyla mücadele ve uyum gibi alanlarında üye devletlerle çalışmalar yürütüyor.

Bu bağlamda AB'nin fonladığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla ICMPD tarafından yürütülen ENHANCER Projesi'nde sosyal uyum ve uzun soluklu geçim kaynakları sağlamak için girişimciliği desteklemeye yönelik hibe programları başlatıldı.

Ankara'da tanıtımı gerçekleştirilen proje, Türkiye'de geçici koruma altında olan Suriyelilerin, ev sahibi Türk toplumuyla girişimcilik ekosistemine dahil olmasını ve sürdürülebilir geçim kaynaklarına erişimini hedefliyor.

"Girişimcilik Ekosistemindeki Kurumların Kapasitelerinin Geliştirilmesi Hibe Programı" çerçevesinde başvurular; Ankara, Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin ve Şanlıurfa'dan 29 Ekim'e kadar kabul edilecek. Başarılı başvuru sahiplerine, 10 bin-30 bin avro aralığında toplam 3 milyon avroluk hibe sağlanacak.

Kimler proje sunabilecek?

Programa söz konusu şehirlerden üniversiteler, belediyeler, kuluçka merkezleri, teknoparklar, sanayi ve ticaret odaları, esnaf odaları, mesleki eğitim merkezleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme merkezleri gibi yerel kurum ve kuruluşlar ile geçici koruma sağlanan Suriyelilere ve ev sahibi topluma hizmet eden STK'ler proje sunabilecek.

Böylece iki toplumun uyumu için paralel oranlarda katkı sağlayacak projelerin dikkate alınmasının yanında geçici koruma sağlanan Suriyelilerin ve ev sahibi toplumun sürdürülebilir ve büyütebilecekleri iş mecraları ile istihdam alanları oluşturarak iş hayatına dahil olmaları sağlanacak.

Projeye ilişkin https://enhancerproject.com/ internet adresinden bilgi alınabilecek.

AA / Zeynep Çetinkaya - Ekonomi Haberleri
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