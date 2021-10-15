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Enerya Enerji, Denizli'de 300 bininci abonesine elektrikli bisiklet hediye etti

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Ekonomi
Enerya Enerji, Denizli'de 300 bininci abonesine elektrikli bisiklet hediye etti

Enerya Enerji, Denizli'deki 300 bininci abonesine elektrikli bisiklet hediye etti.

DENİZLİ (AA) - Enerya Enerji, Denizli'deki 300 bininci abonesine elektrikli bisiklet hediye etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda düzenlenen hediye töreninde basına konuşan Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, kentte yaşayanların doğal gaz konforunu sevdiğini söyledi.

Enerya'nın Denizli'de 300 bininci aboneye ulaştığını aktaran Ahlatcı, "2003 yılından bugüne doğal gaz dağıtımında kesintisiz hizmet sağlamaya devam ediyoruz. Denizli'de, 2 bin 549 kilometreye ulaşan doğal gaz hattı ile bugün itibarıyla toplam 118 mahallede 300 bininci aboneye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Enerji kaynakları ve üretim kabiliyetiyle kendine yeten bir ülke olmanın oldukça önemli olduğunun altını çizen Ahlatcı, şunları kaydetti:

"Doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılmasını milli bir görev olarak görüyoruz. Yatırımlara da bu paralelde devam edeceğiz. Enerya olarak yıllık 4 milyar metreküp gaz hacmimiz ve 15 bin kilometreye varan şebekemizle Türkiye'de doğal gazı yaygınlaştırma çalışmalarının en önemli aktörlerinden biriyiz. Son üç yılda şebekemizi yüzde 36 büyüttük. 2020 yılında salgına rağmen çalışmalarımızı kesintisiz sürdürmeye gayret ettik. Pamukkale, Merkezefendi, Acıpayam, Honaz, Sarayköy, Serinhisar, Tavas ve son olarak Çivril ilçelerinde yeni yatırımlarımızla Denizli halkını doğal gaz konforuyla buluşturmaya devam ettik."

Konuşmaların ardından 300 bininci aboneliği alan Samet Yaşar Özsarı'ya, elektrikli bisikleti hediye edildi.

Toplantıya, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Zolan, Ahlatcı Holding Genel Müdürü Kasım Kahraman, Enerya Bölge Direktörü Mehmet Akif Tulukcu ve Enerya Denizli İl Müdürü Zekeriya Kurşunluoğlu da katıldı.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Ekonomi Haberleri
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