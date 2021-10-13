Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: 'Karadeniz gazında çalışmalarımız takvime uygun bir şekilde ilerliyor. - Haberler Ekonomi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Karadeniz gazında çalışmalarımız takvime uygun bir şekilde ilerliyor.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Karadeniz gazında çalışmalarımız takvime uygun bir şekilde ilerliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Karadeniz gazında çalışmalarımız takvime uygun bir şekilde ilerliyor. Hedefimiz gazın 2023 yılında sisteme bağlanması ve ilk faz gaz akışının sağlanması. Bu rezerv, 2027 yılında en yüksek üretim kapasitesine ulaştığında Türkiye'nin yıllık iç tüketiminin üçte birini karşılar hale gelecek." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Dönmez: 'Enerji fiyatlarının küresel ekonomileri allak bullak ettiği bir dönemde, maliyet artışlarının vatandaşlarımıza en az seviyede yansıması için...

Dönmez: "Enerji fiyatlarının küresel ekonomileri allak bullak ettiği bir dönemde, maliyet artışlarının vatandaşlarımıza en az seviyede yansıması için...
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Haber: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: 'Karadeniz gazında çalışmalarımız takvime uygun bir şekilde ilerliyor. - Haberler Ekonomi
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