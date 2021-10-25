Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,056761
|3,19
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,105727
|3,16
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|12,197776
|3,11
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,078422
|3,04
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|11,662963
|2,99
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,049886
|5,00
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,197452
|4,99
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,986275
|4,59
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,178588
|4,35
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,140156
|4,29
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,081264
|3,90
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,170288
|3,27
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,069563
|3,22
|Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,077344
|2,93
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,162691
|2,68
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon
|1,092481
|3,96
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,246137
|3,68
|İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon
|1,261024
|3,56
|İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon
|1,392613
|3,27
|İş Portföy Teknoloji Karma Fon
|1,346149
|3,22
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,072877
|3,33
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,389119
|3,27
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|2,205981
|3,26
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|1,115018
|3,16
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|4,085001
|3,01
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,045205
|3,40
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,076673
|3,31
|HSBC Portföy Altın Fonu
|4,539970
|3,30
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,128026
|3,28
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,065603
|3,28
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu
|1,163763
|0,15
|TEB Portföy Burgan Bank Para Piyasası Fonu
|1,012734
|0,14
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,365130
|0,14
|Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu
|1,231275
|0,14
|Nurol Portföy Para Piyasası Fonu
|1,036696
|0,14
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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