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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0567613,19
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,1057273,16
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu12,1977763,11
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0784223,04
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu11,6629632,99
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0498865,00
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,1974524,99
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,9862754,59
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,1785884,35
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,1401564,29
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0812643,90
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,1702883,27
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,0695633,22
Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0773442,93
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1626912,68
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon1,0924813,96
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,2461373,68
İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon1,2610243,56
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon1,3926133,27
İş Portföy Teknoloji Karma Fon1,3461493,22
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0728773,33
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,3891193,27
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu2,2059813,26
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu1,1150183,16
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu4,0850013,01
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Fiba Portföy Altın Fonu0,0452053,40
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0766733,31
HSBC Portföy Altın Fonu4,5399703,30
TEB Portföy Altın Fonu0,1280263,28
Deniz Port. Altın Fonu0,0656033,28
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu1,1637630,15
TEB Portföy Burgan Bank Para Piyasası Fonu1,0127340,14
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,3651300,14
Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu1,2312750,14
Nurol Portföy Para Piyasası Fonu1,0366960,14
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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