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Son dakika haberi | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberler... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Euro.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0734510,42
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu11,4100140,41
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu10,9655550,41
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0532350,40
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon10,4949720,40
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0201111,62
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0408191,43
Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu1,2382690,81
Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,0470730,76
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu5,0834630,68
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,7983551,82
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,8314661,70
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0967771,67
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1045351,67
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,0322941,58
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,0225321,94
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,0661261,32
Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon0,9524551,28
Inveo Portföy Atak Değişken Fon1,0400931,14
Tacirler Portföy Değ. Fon4,7584100,97
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,7584931,34
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,0651051,30
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,2309331,15
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,4043661,06
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,4601230,57
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu0,1179310,43
Garanti Portföy Altın Fonu0,1388210,43
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0705040,43
İş Portföy Altın Fonu0,0543400,43
Ak Portföy Altın Fonu0,1114620,43
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,7228150,06
TEB Portföy Burgan Bank Para Piyasası Fonu1,0052810,05
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0269920,05
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,8008860,05
Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Özel Fonu1,0143670,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
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