Son dakika haberi | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberler... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Euro.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,073451
|0,42
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|11,410014
|0,41
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|10,965555
|0,41
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,053235
|0,40
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|10,494972
|0,40
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020111
|1,62
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,040819
|1,43
|Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu
|1,238269
|0,81
|Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,047073
|0,76
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|5,083463
|0,68
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,798355
|1,82
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,831466
|1,70
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,096777
|1,67
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,104535
|1,67
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,032294
|1,58
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|1,022532
|1,94
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|1,066126
|1,32
|Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|0,952455
|1,28
|Inveo Portföy Atak Değişken Fon
|1,040093
|1,14
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,758410
|0,97
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,758493
|1,34
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,065105
|1,30
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,230933
|1,15
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,404366
|1,06
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,460123
|0,57
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,117931
|0,43
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,138821
|0,43
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,070504
|0,43
|İş Portföy Altın Fonu
|0,054340
|0,43
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,111462
|0,43
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,722815
|0,06
|TEB Portföy Burgan Bank Para Piyasası Fonu
|1,005281
|0,05
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,026992
|0,05
|Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,800886
|0,05
|Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Özel Fonu
|1,014367
|0,05
AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
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