Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. Standart EYF 0,024036 -0,09 Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF 0,021859 -0,05 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,080249 -0,01 Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF 0,032513 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,010534 -0,87 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,067490 -0,77 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,124177 -0,43 HEM Hisse Senedi EYF 0,027133 -0,36 ZEM Hisse Senedi EYF 0,028223 -0,35 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,035342 -1,01 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,067490 -0,77 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,025831 -0,67 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF 0,027970 -0,47 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF 0,027970 -0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,024090 -0,17 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,026445 -0,12 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,038083 -0,12 VEM Katılım Dengeli Değişken EYF 0,031174 -0,02 VEM Katılım Dengeli Değişken EYF 0,031174 -0,02 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Yükselişini sürdüren dolardan yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü Altının kilogramı 509 bin 900 liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler