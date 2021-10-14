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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. Standart EYF0,024036-0,09Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF0,021859-0,05Allianz Hayat Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
MetLife Em. ve Hay. Standart EYF0,024036-0,09
Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF0,021859-0,05
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,080249-0,01
Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF0,032513-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,010534-0,87
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,067490-0,77
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,124177-0,43
HEM Hisse Senedi EYF0,027133-0,36
ZEM Hisse Senedi EYF0,028223-0,35
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,035342-1,01
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,067490-0,77
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,025831-0,67
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF0,027970-0,47
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF0,027970-0,47
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,024090-0,17
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,026445-0,12
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,038083-0,12
VEM Katılım Dengeli Değişken EYF0,031174-0,02
VEM Katılım Dengeli Değişken EYF0,031174-0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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Haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Haberler Ekonomi
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