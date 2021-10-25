Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,234186-0,39HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,564188-0,30Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,234186
|-0,39
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,564188
|-0,30
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,850701
|-0,14
|Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,083118
|-0,11
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|23,319540
|-0,10
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Oyak Portföy İkinci Değ. Fon
|0,034060
|-0,27
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,051459
|-0,13
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,868131
|-0,13
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,124802
|-0,10
|Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon
|1,303248
|-0,06
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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