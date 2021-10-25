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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,234186-0,39HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,564188-0,30Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,234186-0,39
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,564188-0,30
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,850701-0,14
Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu0,083118-0,11
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu23,319540-0,10
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Oyak Portföy İkinci Değ. Fon0,034060-0,27
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,051459-0,13
Aura Portföy Değ. Fon0,868131-0,13
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,124802-0,10
Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon1,303248-0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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