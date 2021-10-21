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En fazla kaybettiren yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,93 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon", yüzde 0,70 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,64 ile "İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu" oldu.

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,93 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon", yüzde 0,70 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,64 ile "İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,073277-1,93
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,058063-0,70
İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu2,957121-0,64
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,043338-0,58
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,895350-0,51
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)7,111420-0,44
İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu1,748929-0,40
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu2,175869-0,40
Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,843199-0,39
Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF1,037783-0,38
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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