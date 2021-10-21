En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,93 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon", yüzde 0,70 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,64 ile "İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: