En fazla kaybettiren yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,93 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon", yüzde 0,70 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,64 ile "İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu" oldu.
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,93 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon", yüzde 0,70 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,64 ile "İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|1,073277
|-1,93
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,058063
|-0,70
|İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu
|2,957121
|-0,64
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043338
|-0,58
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,895350
|-0,51
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|7,111420
|-0,44
|İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu
|1,748929
|-0,40
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|2,175869
|-0,40
|Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,843199
|-0,39
|Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF
|1,037783
|-0,38
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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