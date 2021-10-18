En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,23 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,21 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,19 ile "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: