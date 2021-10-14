Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Inveo Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,121031 -0,76 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 11,509478 -0,04 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,567828 -0,01 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 23,405660 -0,01 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 23,405660 -0,01 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,047063 -0,18 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,143568 -1,51 Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF 1,029479 -1,19 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045053 -1,17 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,089503 -1,14 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,089503 -1,14 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 1,065367 -0,74 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 6,981366 -0,61 Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,223670 -0,55 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 4,574558 -0,46 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 6,633004 -0,44 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,394986 -0,78 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,486067 -0,36 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,453861 -0,29 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,765779 -0,28 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,233396 -0,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberler ›› Ekonomi ›› Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler