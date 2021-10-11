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Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberler... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,046232-0,43Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,237142-0,28HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,046232-0,43
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,237142-0,28
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,570052-0,24
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,031979-0,22
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,856419-0,13
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu0,970624-0,35
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu5,049122-0,29
TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu0,979127-0,29
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,049630-0,18
Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu1,228263-0,09
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,057408-0,55
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,089212-0,54
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,044905-0,54
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,793868-0,54
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,102820-0,36
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,003043-1,66
Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon1,003982-0,27
Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon0,940447-0,24
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,051101-0,19
Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon1,176000-0,15
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Azimut Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu0,035047-0,05

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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