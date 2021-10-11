Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,046232 -0,43 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,237142 -0,28 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,570052 -0,24 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,031979 -0,22 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,856419 -0,13 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu 0,970624 -0,35 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 5,049122 -0,29 TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu 0,979127 -0,29 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,049630 -0,18 Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu 1,228263 -0,09 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,057408 -0,55 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,089212 -0,54 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,044905 -0,54 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,793868 -0,54 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,102820 -0,36 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon 1,003043 -1,66 Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon 1,003982 -0,27 Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon 0,940447 -0,24 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,051101 -0,19 Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon 1,176000 -0,15 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Azimut Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,035047 -0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler