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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,170626-0,02AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,170626-0,02
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,067486-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,022119-0,21
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,025975-0,10
Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF0,074015-0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,064623-0,43
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,062856-0,34
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,038071-0,21
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,195756-0,17
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,040896-0,16
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,037099-0,87
Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF0,022058-0,62
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Dinamik Değ. EYF0,032793-0,22
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,032164-0,10
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,035175-0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,040553-0,78
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF0,028079-0,77
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,053632-0,42
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,076395-0,37
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF0,034644-0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,035524-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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