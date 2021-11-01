BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,170626-0,02AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,170626
|-0,02
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,067486
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,022119
|-0,21
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,025975
|-0,10
|Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF
|0,074015
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,064623
|-0,43
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,062856
|-0,34
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,038071
|-0,21
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,195756
|-0,17
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,040896
|-0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,037099
|-0,87
|Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF
|0,022058
|-0,62
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Dinamik Değ. EYF
|0,032793
|-0,22
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,032164
|-0,10
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,035175
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,040553
|-0,78
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF
|0,028079
|-0,77
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,053632
|-0,42
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,076395
|-0,37
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,034644
|-0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,035524
|-0,01
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
500