BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF0,0776490,35Allianz Hayat Em. Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF0,0776490,35
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0808850,33
VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,0478340,31
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF0,0369000,29
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF0,0799010,29
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0111110,49
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0112580,34
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0113090,23
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0647521,66
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,0112820,86
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0701450,45
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0362120,26
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0469530,23
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0269700,93
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF0,0294450,60
ZEM Değişken EYF0,0282060,53
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF0,0396250,53
HEM Dinamik Değişken EYF0,0277230,52
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0228800,27
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0204770,25
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0145290,15
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0309290,10
Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF0,0254350,06
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0587170,18
HEM Altın Katılım EYF0,0358930,15
ZEM Altın Katılım EYF0,0582960,15
VEM Altın Katılım EYF0,0610190,15
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0534720,09
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
VEM Para Piyasası EYF0,0777450,19
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0326090,19
ZEM Para Piyasası EYF0,0314530,18
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0864960,18
HEM Para Piyasası EYF0,0283530,18
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
2022 bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

2022 bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

 Amasya'nın 'yeni sarı altını' cennet hurması, fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürüyor

Amasya'nın 'yeni sarı altını' cennet hurması, fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürüyor

 Kuyumcu raflarındaki sahte altınlar yasaklanıyor! Vatandaşın kandırılması önlenecek

Kuyumcu raflarındaki sahte altınlar yasaklanıyor! Vatandaşın kandırılması önlenecek
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title