BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF0,0776490,35Allianz Hayat Em. Borç. Araç.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,077649
|0,35
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,080885
|0,33
|VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF
|0,047834
|0,31
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,036900
|0,29
|AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF
|0,079901
|0,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,011111
|0,49
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,011258
|0,34
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,011309
|0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,064752
|1,66
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,011282
|0,86
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,070145
|0,45
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,036212
|0,26
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,046953
|0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,026970
|0,93
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF
|0,029445
|0,60
|ZEM Değişken EYF
|0,028206
|0,53
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF
|0,039625
|0,53
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,027723
|0,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,022880
|0,27
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,020477
|0,25
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,014529
|0,15
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,030929
|0,10
|Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF
|0,025435
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,058717
|0,18
|HEM Altın Katılım EYF
|0,035893
|0,15
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,058296
|0,15
|VEM Altın Katılım EYF
|0,061019
|0,15
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,053472
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|VEM Para Piyasası EYF
|0,077745
|0,19
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,032609
|0,19
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,031453
|0,18
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,086496
|0,18
|HEM Para Piyasası EYF
|0,028353
|0,18
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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