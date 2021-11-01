BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,077649 0,35 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,080885 0,33 VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,047834 0,31 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,036900 0,29 AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,079901 0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,011111 0,49 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,011258 0,34 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,011309 0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,064752 1,66 Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,011282 0,86 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,070145 0,45 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,036212 0,26 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,046953 0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,026970 0,93 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF 0,029445 0,60 ZEM Değişken EYF 0,028206 0,53 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF 0,039625 0,53 HEM Dinamik Değişken EYF 0,027723 0,52 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,022880 0,27 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,020477 0,25 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,014529 0,15 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,030929 0,10 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,025435 0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,058717 0,18 HEM Altın Katılım EYF 0,035893 0,15 ZEM Altın Katılım EYF 0,058296 0,15 VEM Altın Katılım EYF 0,061019 0,15 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,053472 0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası VEM Para Piyasası EYF 0,077745 0,19 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,032609 0,19 ZEM Para Piyasası EYF 0,031453 0,18 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,086496 0,18 HEM Para Piyasası EYF 0,028353 0,18 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri 2022 bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Amasya'nın 'yeni sarı altını' cennet hurması, fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürüyor Kuyumcu raflarındaki sahte altınlar yasaklanıyor! Vatandaşın kandırılması önlenecek Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler