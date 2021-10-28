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En fazla kaybettiren BES fonları

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,58 ile "Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF", yüzde 0,57 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF" ve yüzde 0,53 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,58 ile "Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF", yüzde 0,57 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF" ve yüzde 0,53 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF0,074029-0,58
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,010894-0,57
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,063692-0,53
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,019135-0,44
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,060544-0,40
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,017930-0,33
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,057069-0,33
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,057244-0,32
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,017002-0,32
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,042892-0,31
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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