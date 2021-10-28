En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,58 ile "Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF", yüzde 0,57 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF" ve yüzde 0,53 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: