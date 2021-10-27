En fazla kaybettiren BES fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,20 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF", yüzde 2,91 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,20 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF", yüzde 2,91 ile "Bnp Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,010956
|-3,20
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,057426
|-2,91
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,057256
|-2,91
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,035638
|-2,91
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,059364
|-2,90
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,063228
|-2,90
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,019220
|-2,88
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,064032
|-2,88
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,017989
|-2,87
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,058298
|-2,85
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
500