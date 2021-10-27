En fazla kaybettiren BES fonları - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

En fazla kaybettiren BES fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,20 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF", yüzde 2,91 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,20 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF", yüzde 2,91 ile "Bnp Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,010956-3,20
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,057426-2,91
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,057256-2,91
NN Hay. Em. Altın EYF0,035638-2,91
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,059364-2,90
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,063228-2,90
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,019220-2,88
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,064032-2,88
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,017989-2,87
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,058298-2,85
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Dün 568 lirayla rekor kıran altının gram fiyatı, bugün 548 liradan işlem görüyor

Dün 568 lirayla rekor kıran altının gram fiyatı, bugün 548 liradan işlem görüyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title