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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Türkiye Hay. ve Em. Borçlanma Araçları EYF0,027910-0,14BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,067921-0,12NN Hay. Em. Borç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Türkiye Hay. ve Em. Borçlanma Araçları EYF0,027910-0,14
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,067921-0,12
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF0,077159-0,12
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF0,036691-0,12
Türkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF0,021449-0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,017100-0,37
Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF0,011660-0,33
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,019238-0,19
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF0,053748-0,17
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF0,039331-0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,031765-0,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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