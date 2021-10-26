BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Türkiye Hay. ve Em. Borçlanma Araçları EYF0,027910-0,14BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,067921-0,12NN Hay. Em. Borç.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Türkiye Hay. ve Em. Borçlanma Araçları EYF
|0,027910
|-0,14
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,067921
|-0,12
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,077159
|-0,12
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,036691
|-0,12
|Türkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF
|0,021449
|-0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,017100
|-0,37
|Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF
|0,011660
|-0,33
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,019238
|-0,19
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF
|0,053748
|-0,17
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF
|0,039331
|-0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,031765
|-0,10
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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