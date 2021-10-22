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En fazla kaybettiren BES fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,30 ile "Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF", yüzde 1,03 ile "Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,95 ile "Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,30 ile "Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF", yüzde 1,03 ile "Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,95 ile "Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF0,072650-1,30
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,165349-1,03
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,113227-0,95
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF0,172810-0,80
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF0,121130-0,77
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,079108-0,77
AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF0,130666-0,77
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,165456-0,76
AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,122343-0,75
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,016818-0,74
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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