En fazla kaybettiren BES fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,30 ile "Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF", yüzde 1,03 ile "Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,95 ile "Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,30 ile "Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF", yüzde 1,03 ile "Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,95 ile "Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF
|0,072650
|-1,30
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,165349
|-1,03
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,113227
|-0,95
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,172810
|-0,80
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,121130
|-0,77
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,079108
|-0,77
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,130666
|-0,77
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,165456
|-0,76
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,122343
|-0,75
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,016818
|-0,74
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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