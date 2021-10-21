BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,067870-0,04NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF0,077139-0,03BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,067870-0,04
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF0,077139-0,03
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF0,036649-0,02
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF0,081268-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,066102-0,51
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,094729-0,33
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,179931-0,33
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,158147-0,33
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,148732-0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,020241-0,61
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,016992-0,39
ZEM Katılım Katkı EYF0,028089-0,25
Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF0,027739-0,22
VEM Pera 2 Değişken Grup EYF0,024053-0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,021957-0,30
Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,024962-0,22
HEM Katılım Standart EYF0,024607-0,19
ZEM Katılım Standart EYF0,028600-0,16
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,051802-0,16
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title