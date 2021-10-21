Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,067870 -0,04 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,077139 -0,03 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,036649 -0,02 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,081268 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,066102 -0,51 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,094729 -0,33 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,179931 -0,33 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,158147 -0,33 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,148732 -0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,020241 -0,61 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,016992 -0,39 ZEM Katılım Katkı EYF 0,028089 -0,25 Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF 0,027739 -0,22 VEM Pera 2 Değişken Grup EYF 0,024053 -0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,021957 -0,30 Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,024962 -0,22 HEM Katılım Standart EYF 0,024607 -0,19 ZEM Katılım Standart EYF 0,028600 -0,16 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,051802 -0,16 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberler.com Haberler ›› Ekonomi ›› BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler