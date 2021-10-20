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En fazla kaybettiren BES fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,23 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,09 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF" ve yüzde 0,03 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF" oldu.

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,23 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,09 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF" ve yüzde 0,03 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 4 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,017059-0,23
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,026232-0,09
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF0,011579-0,03
VEM Pera 2 Değişken Grup EYF0,024099-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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