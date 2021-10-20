En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,23 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,09 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF" ve yüzde 0,03 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 4 fonu şöyle: