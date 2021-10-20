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Son dakika haber | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika ekonomi haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1138880,75Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0656280,71Allianz Hayat Em.

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1138880,75
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0656280,71
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1103160,71
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,0891280,50
AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF0,1312280,46
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0214090,63
Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF0,0735080,60
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0254360,37
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0107600,32
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0110370,19
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0626631,16
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,0108161,15
Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF0,0105400,96
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,1093570,94
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1079130,94
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,2330780,98
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1698560,93
VEM Dinamik Değişken EYF0,0774310,87
HEM Dinamik Değişken EYF0,0263950,86
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,1433030,83
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0106002,00
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0387530,98
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0268350,85
VEM Katılım Dengeli Değişken EYF0,0315020,45
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0313440,39
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0174711,01
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0576290,86
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0186450,77
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0555240,75
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,0613080,74
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0812140,05
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0324320,05
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0860310,05
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0266950,05
ZEM Para Piyasası EYF0,0312950,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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