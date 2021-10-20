Son dakika haber | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika ekonomi haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1138880,75Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0656280,71Allianz Hayat Em.
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,113888
|0,75
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,065628
|0,71
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,110316
|0,71
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,089128
|0,50
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,131228
|0,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,021409
|0,63
|Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF
|0,073508
|0,60
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,025436
|0,37
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010760
|0,32
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,011037
|0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,062663
|1,16
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,010816
|1,15
|Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF
|0,010540
|0,96
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,109357
|0,94
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,107913
|0,94
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,233078
|0,98
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,169856
|0,93
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,077431
|0,87
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,026395
|0,86
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,143303
|0,83
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,010600
|2,00
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,038753
|0,98
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,026835
|0,85
|VEM Katılım Dengeli Değişken EYF
|0,031502
|0,45
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,031344
|0,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,017471
|1,01
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,057629
|0,86
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,018645
|0,77
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,055524
|0,75
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,061308
|0,74
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,081214
|0,05
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,032432
|0,05
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,086031
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026695
|0,05
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,031295
|0,05
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
500