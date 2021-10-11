En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,64 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 0,47 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" ve yüzde 0,36 ile "Garanti Em. Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün kaybettiren 10 fonu şöyle: