En fazla kaybettiren BES fonları
AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,64 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 0,47 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" ve yüzde 0,36 ile "Garanti Em. Hay. Katkı EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,64 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 0,47 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" ve yüzde 0,36 ile "Garanti Em. Hay. Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,018324
|-0,64
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,021113
|-0,47
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,020225
|-0,36
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019102
|-0,34
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,019459
|-0,34
|VEM Katkı EYF
|0,019276
|-0,31
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,019940
|-0,30
|VEM Standart EYF
|0,071059
|-0,30
|BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,020079
|-0,29
|HEM Katkı EYF
|0,019099
|-0,29
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
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