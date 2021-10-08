En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,45 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. ( Döviz ) EYF", yüzde 0,34 ile "AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF" ve yüzde 0,27 ile "Garanti Em. Hay. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün kaybettiren 10 fonu şöyle: