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En fazla kaybettiren BES fonları

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 2,22 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 1,94 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 1,69 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 2,22 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 1,94 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 1,69 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,034525-2,22
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,064455-1,94
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,086259-1,69
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,055990-1,69
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,121040-1,69
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,142807-1,67
VEM Hisse Senedi EYF0,103578-1,63
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,180751-1,61
ZEM Hisse Senedi EYF0,027521-1,61
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,037695-1,60

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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