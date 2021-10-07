En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 2,22 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 1,94 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 1,69 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün kaybettiren 10 fonu şöyle: