En fazla kaybettiren BES fonları
AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 2,22 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 1,94 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 1,69 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 2,22 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 1,94 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 1,69 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,034525
|-2,22
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,064455
|-1,94
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,086259
|-1,69
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,055990
|-1,69
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,121040
|-1,69
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,142807
|-1,67
|VEM Hisse Senedi EYF
|0,103578
|-1,63
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,180751
|-1,61
|ZEM Hisse Senedi EYF
|0,027521
|-1,61
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,037695
|-1,60
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
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