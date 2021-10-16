Emel Onur: Türk Yatırımcıların Yeni Gözdesi, Amerika - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emel Onur: Türk Yatırımcıların Yeni Gözdesi, Amerika

Haberler.com - Haberler | Ekonomi
Emel Onur: Türk Yatırımcıların Yeni Gözdesi, Amerika

Amerika'da yaşamak veya yatırım yapmak isteyenlerin hayallerini gerçekleştirmeye giden yolda, onlara deneyimleriyle yardımcı olan Lead Consulting Group'un kurucusu ve broker'ı Emel Onur Amerika'da yatırım yapmanın püf noktalarını anlattı.

Florida'da Emlakçılar Derneği yönetim kurulu üyesi ve Amerikan Milli Emlakçılar Derneği global elçisi ve Miami emlak sektörünün en önde gelen isimlerinden olan Emel Onur, Amerika'da ev alabilmek için herhangi bir göçmenlik statüsüne sahip olmanın gerekmediğini söyleyerek, "Ev alabilmek için Amerika'da olmanıza bile gerek yok. Bu açıdan çok esnek bir ülke. Geçen yıllarda bir çok yatırımcımıza evi online olarak gezdirerek, Amerika'da bir ev sahibi yaptık" dedi. Amerika'da ev alırken alıcıdan herhangi bir komisyon alınmadığını ayrıca hiç kimseye herhangi bir vekaletname verilmesinin dahi gerekmediğini vurgulayan Emel Onur "En önemli husus mutlaka Amerika'dan Gayrimenkul Danışmanı Lisansı olan deneyimli ve yerel danışmanlarla çalışmak" dedi.

"30 YILA KADAR MORTGAGE ALMAK MÜMKÜN"

Ülkenin en büyük bankalarının yabancılara mortgage vermekte isteksiz olduğunu aktaran Emel Onur, "Pek çok yerel ve global girişimci banka kredi sağlıyor. Evin alım değerinin yüzde 30 kadarının peşin verilmesi halinde yüzde 5-6 faizle, 30 yıla kadar vadeli mortgage almak mümkün" diye konuştu. Türk yatırımcılara sahip çıkmanın kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Emel Onur, Amerika'da yatırım yaparken en önemli şeyin yetkin ve deneyimli bir danışmanla çalışmak olduğunu vurgulayarak sözlerini noktaladı.

Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Reza Zarrab'ın holding binasının girişine hırsızları engellemek için duvar örüldü

Reza Zarrab'ın holding binasının girişine hırsızları engellemek için duvar örüldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Süleyman Soylu Şahap Kavcıoğlu Binali Yıldırım Mustafa Destici
Magazin Bensu Soral Bülent Ersoy Okan Bayülgen Zeynep Bastık
Spor Marcao Serdar Aziz Emre Belözoğlu Lewis Hamilton Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Murat Kurum Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Emel Onur: Türk Yatırımcıların Yeni Gözdesi, Amerika - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 17:04:46. #1.17#