Emel Onur: Türk Yatırımcıların Yeni Gözdesi, Amerika

Florida'da Emlakçılar Derneği yönetim kurulu üyesi ve Amerikan Milli Emlakçılar Derneği global elçisi ve Miami emlak sektörünün en önde gelen isimlerinden olan Emel Onur, Amerika'da ev alabilmek için herhangi bir göçmenlik statüsüne sahip olmanın gerekmediğini söyleyerek, "Ev alabilmek için Amerika'da olmanıza bile gerek yok. Bu açıdan çok esnek bir ülke. Geçen yıllarda bir çok yatırımcımıza evi online olarak gezdirerek, Amerika'da bir ev sahibi yaptık" dedi. Amerika'da ev alırken alıcıdan herhangi bir komisyon alınmadığını ayrıca hiç kimseye herhangi bir vekaletname verilmesinin dahi gerekmediğini vurgulayan Emel Onur "En önemli husus mutlaka Amerika'dan Gayrimenkul Danışmanı Lisansı olan deneyimli ve yerel danışmanlarla çalışmak" dedi.

"30 YILA KADAR MORTGAGE ALMAK MÜMKÜN"

Ülkenin en büyük bankalarının yabancılara mortgage vermekte isteksiz olduğunu aktaran Emel Onur, "Pek çok yerel ve global girişimci banka kredi sağlıyor. Evin alım değerinin yüzde 30 kadarının peşin verilmesi halinde yüzde 5-6 faizle, 30 yıla kadar vadeli mortgage almak mümkün" diye konuştu. Türk yatırımcılara sahip çıkmanın kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Emel Onur, Amerika'da yatırım yaparken en önemli şeyin yetkin ve deneyimli bir danışmanla çalışmak olduğunu vurgulayarak sözlerini noktaladı.

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