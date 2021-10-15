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Elektrikte gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında azami fiyat limiti yükseltildi

AA / Nuran Erkul Kaya - Haberler | Ekonomi
Elektrikte gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında azami fiyat limiti yükseltildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) gün öncesi ve dengeleme güç piyasalarında megavatsaat başı azami fiyat limiti yükseltildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) gün öncesi ve dengeleme güç piyasalarında megavatsaat başı azami fiyat limiti yükseltildi.

EPDK, 14 Ekim tarihli kurul toplantısında aldığı "Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar" kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Buna göre, kurul tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar gün öncesi ve dengeleme güç piyasalarında fiyat limitlerinin megavatsaat başına asgari "0" lira, azami fiyat limiti ise megavatsaat başına 2 bin lira değerini geçmemek üzere, içinde bulunulan takvim ayı esas alınarak iki ay önceki takvim ayından itibaren geriye dönük 12 aylık piyasa takas fiyatı (PTF) ağırlıklı ortalamalarının üç katı olarak uygulanmasına karar verildi.

Daha önce azami fiyat limitleri, içinde bulunulan takvim ayı esas alınarak iki ay önceki takvim ayından itibaren geriye dönük 12 aylık PTF ağırlıklı ortalamalarının iki katı olarak uygulanıyordu.

AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi Haberleri
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Haber: Elektrikte gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında azami fiyat limiti yükseltildi - Haberler Ekonomi
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