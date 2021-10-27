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Elektrik üretimi ağustosta yüzde 12,5 arttı

AA / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi
Elektrik üretimi ağustosta yüzde 12,5 arttı

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 artışla 31 milyon 447 bin 77 megavatsaat oldu.

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 artışla 31 milyon 447 bin 77 megavatsaat oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ağustos ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 39,9'u doğal gaz santralleri, yüzde 17,4'ü ithal kömür santralleri, yüzde 15,3'ü hidroelektrik santralleri ve yüzde 12'si linyit santrallerinden sağlandı.

Bu kaynakları sırasıyla rüzgar, jeotermal, biyokütle, taş kömürü, asfaltit, güneş, fuel-oil ve motorin izledi.

Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle ekonomik aktivite yavaşlamış, elektrik üretim ve tüketiminde düşüş görülmüştü. Tedbirlerin bu yıl içinde gevşetilmesi, elektrik üretim ve tüketiminin bu yıl ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre artış göstermesine neden oldu.

Böylece, toplam lisanslı elektrik üretimi, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,5 artarak 31 milyon 447 bin 77 megavatsaate yükseldi.

Faturalanan tüketim miktarı

Faturalanan elektrik tüketim miktarı, aynı dönemde yaklaşık yüzde 10,9 artarak 24 milyon 694 bin 309 megavatsaat oldu.

Tüketimin yüzde 40'ı sanayi, yüzde 27'si ticarethane ve yüzde 24,2'si mesken aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Tarımsal sulamanın payı yüzde 7,1, aydınlatmanın payı ise yüzde 1,7 olarak kayıtlara geçti.

Abone sayısı ve kurulu güç arttı

Elektrikte abone sayısı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artarak 46 milyon 877 bin 771'e ulaştı.

Bu dönemde, sanayi tüketicilerinin sayısında yaklaşık yüzde 7,5, tarımsal sulama tüketicilerinin sayısında yüzde 3,4, ticarethane tüketicilerinin sayısında yüzde 2,9, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 2,6 ve aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 1,7 artış görüldü.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yaklaşık yüzde 5,5 artarak 91 bin 206 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 27,9'u doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 25,5'i barajlı hidrolelektrik santralleri, yüzde 11,1'i linyit santralleri, yüzde 10,9'u rüzgar santrallerinden, kalan bölüm ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesislerden oluştu.

AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi Haberleri
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