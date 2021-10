Elazığ'da mini terminal binası tamamlandı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Belediyesi tarafından inşa edilen mini terminal binasının yapımı tamamlandı.

Elazığ Belediyesi tarafından 7 bin 500 metrekare alan üzerine mevcut yerinde yeniden projelendirilerek inşa edilen mini terminal binası hizmete hazır duruma getirildi. Önümüzdeki günlerde resmi açılışının yapılması planlanan binanın bünyesinde güvenlik, danışma, emanet odası, bekleme salonu, kafeterya, yönetim ofisi, 6 adet bilet satış ofisi, personel odası, şoför dinlenme odası, yarı açık ve üstü açık peronları ve çevresinde kameriye ve yeşil alanlar yer alıyor.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise "Şehrimize komşu il ve ilçelerden gelen ziyaretçi sayısı her geçen gün artış göstermektedir. İlimiz gerek turizm gerek ticaret hacmiyle bölgesinde yükselen bir şehir olma yolunda başarılı bir grafik çizmektedir. Bu kapsamda ulaşımdan turizme, spordan kültür ve sanat etkinliklerine her açıdan şehri kalkındırmak ve kaliteli yaşanabilir bir duruma getirmek için her noktada çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz yıl temelini attığımız mini terminal binamız büyük oranda tamamlandı. Elazığ'a yakışır bir şekilde inşa ettik. Vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun" denildi. - ELAZIĞ

