Elazığ'da İhracat Elçileri Programı başladı

FIRAT, MALATYA (İHA) - Elazığ Bölgesel Dış Ticaret Hızlandırma Merkezi (BDTHM) Projesi kapsamında İhracat Elçileri Programı başladı.

Fırat Kalkınma Ajansı'nın (FKA) desteklediği ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nın uygulayıcı olarak yer aldığı Elazığ Bölgesel Dış Ticaret Hızlandırma Merkezi (BDTHM) Projesi kapsamında Fırat Üniversitesi (FÜ) ile yapılan protokol gereğince FÜ'de okuyan yabancı uyruklu öğrencilerin katılımı ile İhracat Elçileri Programı başladı. Programa, Proje Koordinatörü Osman Seçgin, Proje Sorumlusu Dr. Aslıhan Yördem Atik ile proje yöneticileri katıldı.

Proje tanıtımının ardından Proje Sorumlusu Dr. Aslıhan Yördem Atik tarafından çoğunluğu Nijerya ve Afgan uyruklu olan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Dış Ticaret ve Küresel Girişimcilik eğitimleri hakkında bilgilendirme yapıldı. - ELAZIĞ