Elazığ'da çiftçilere yüzde 75 hibeli sarımsak tohumu dağıtıldı - Haberler Ekonomi
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Elazığ'da çiftçilere yüzde 75 hibeli sarımsak tohumu dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Elazığ'da çiftçilere yüzde 75 hibeli sarımsak tohumu dağıtıldı

Elazığ'ın Palu ilçesinde 7 üreticiye yüzde 75 hibe destekli sarımsak tohumu ve ekipman dağıtımı gerçekleştirildi.

PALU, ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'ın Palu ilçesinde 7 üreticiye yüzde 75 hibe destekli sarımsak tohumu ve ekipman dağıtımı gerçekleştirildi.

Palu ilçesinde Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi kapsamında üreticilere yüzde 75 hibeli 500 kilogram sarımsak tohumu ve ekipman dağıtımı gerçekleştirildi. Bu kapsamda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde yerli sarımsak yetiştiriciliği ile tanınan Seydili köyünde ekilmek üzere, 7 üreticiye kişi başı 5 dekar alanda ekim yapmak üzere, 500 kilogram sarımsak tohumu, 200 kilogram gübre, 6 adet 5 metrelik ve 2.5 metrelik sulama borusu ile 1 adet gübre tankı dağıtımı gerçekleştirdi.

Her daim üretici ile beraber olduklarını, bu proje ile ilçede ürün desenini artırmayı amaçladıklarını söyleyen İlçe Tarım ve Orman Müdürü Engin Özen, "İlçede mevcut bulunan tarım arazilerini santim santim işleyerek üreticilerin refahını artırmayı hedefliyoruz. Projenin kabul edilmesi ve uygulanması aşamasında desteklerinden dolayı Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç'a, İlçe Kaymakamı Tayfun Deli ve İl Tarım Orman Müdürü Turan Karahan'a teşekkürlerimi iletiyorum" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ'da çiftçilere yüzde 75 hibeli sarımsak tohumu dağıtıldı

Elazığ'da çiftçilere yüzde 75 hibeli sarımsak tohumu dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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