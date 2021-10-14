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Elazığ'da 788 kişinin başvuru yaptığı TYP kura çekimi gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Elazığ'da 788 kişinin başvuru yaptığı TYP kura çekimi gerçekleştirildi

Elazığ'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 'Toplum Yararına Programlar' kapsamında işe alınacak 22 asil 11 yedek personel için kura çekimi gerçekleştirildi.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 'Toplum Yararına Programlar' kapsamında işe alınacak 22 asil 11 yedek personel için kura çekimi gerçekleştirildi.

Elazığ'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 'Toplum Yararına Programlar' kapsamında Elazığ'da 22 kişi 9 ay süreyle İl ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü öğrenci yurtlarında istihdam edilecek. Yapılan başvuruların tamamlanmasının ardından bugün Yakup Kılıç spor salonunda noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi. 788 kişinin başvurduğu TYP'ye 22 asil 11 yedek olmak üzere toplamda 33 kişi belirlendi. Noter huzurunda yapılan kura çekimi sonrası ismi belirlenenlerin 25 Ekim 2021 tarihinde işe başlayacakları öğrenildi.

Kurayı kazanan vatandaşlar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda işe başlayacak. - ELAZIĞ

Elazığ'da 788 kişinin başvuru yaptığı TYP kura çekimi gerçekleştirildi

Elazığ'da 788 kişinin başvuru yaptığı TYP kura çekimi gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Elazığ'da 788 kişinin başvuru yaptığı TYP kura çekimi gerçekleştirildi - Haberler Ekonomi
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