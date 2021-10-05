Eksim Enerji, Ukrayna'da kurulacak RES için Nordex ile anlaştı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eksim Enerji, Ukrayna'da kurulacak RES için Nordex ile anlaştı

AA / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi
Eksim Enerji, Ukrayna'da kurulacak RES için Nordex ile anlaştı

Eksim Enerji, Ukrayna'nın Skole bölgesinde kurulacak 67,2 megavat kapasiteli Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) için türbin tedarikçisi Nordex ile anlaştı.

Eksim Enerji, Ukrayna'nın Skole bölgesinde kurulacak 67,2 megavat kapasiteli Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) için türbin tedarikçisi Nordex ile anlaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, proje için gerekli 14 rüzgar türbini Nordex tarafından tedarik edilecek.

Projede yüksek emre amadelik hedefiyle soğuk iklim koşulları göz önüne alınarak "Cold Climate Version" türbinleri kullanılacak.

Şirketin, Ukrayna'da kurulacak 67,2 megavat kapasiteli Skole Rüzgar Enerjisi Santrali yatırımı için Nordex ile yaptığı anlaşma 15 yıllık "Premium Service" hizmetini de kapsıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eksim Enerji Genel Müdürü Sabahattin Er, rüzgar enerjisi yatırımlarına bir yenisini ekleyecekleri için gururlu olduklarını belirterek, "Skole Projesi'ne yaklaşık 1,5 senedir emek veriyoruz. Ukrayna bizler için enerji alanında yeni bir pazar olsa da aslında Eksim Holding'in yıllardır dış ticaret yaptığı bir ülke. Grup olarak bu projeyi de başarıyla bitireceğimizden şüphemiz yok. Uzun yıllardır Türkiye'de birlikte çalıştığımız türbin tedarikçimiz Nordex, Ukrayna'da da bizlere tam destek sağlayarak projemizin tedarik sözleşmesini tamamlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi Haberleri
Pandora Papers'taki iddialara Rönesans Holding'den yalanlama geldi

Pandora Papers'taki iddialara Rönesans Holding'den yalanlama geldi

 Yunan Bakan Mitarakis, AB'ye Türkiye'ye verdiği sözleri tutma çağrısında bulundu

Yunan Bakan Mitarakis, AB'ye Türkiye'ye verdiği sözleri tutma çağrısında bulundu

 Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi

Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Mustafa Varank Fahrettin Koca
Magazin Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Gazeteler Yemek Tarifleri Recep Tayyip Erdoğan Seda Sayan Namaz Vakitleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Eksim Enerji, Ukrayna'da kurulacak RES için Nordex ile anlaştı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 11:01:55. #1.11#