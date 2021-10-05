Eksim Enerji, Ukrayna'da kurulacak RES için Nordex ile anlaştı

Eksim Enerji, Ukrayna'nın Skole bölgesinde kurulacak 67,2 megavat kapasiteli Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) için türbin tedarikçisi Nordex ile anlaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, proje için gerekli 14 rüzgar türbini Nordex tarafından tedarik edilecek.

Projede yüksek emre amadelik hedefiyle soğuk iklim koşulları göz önüne alınarak "Cold Climate Version" türbinleri kullanılacak.

Şirketin, Ukrayna'da kurulacak 67,2 megavat kapasiteli Skole Rüzgar Enerjisi Santrali yatırımı için Nordex ile yaptığı anlaşma 15 yıllık "Premium Service" hizmetini de kapsıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eksim Enerji Genel Müdürü Sabahattin Er, rüzgar enerjisi yatırımlarına bir yenisini ekleyecekleri için gururlu olduklarını belirterek, "Skole Projesi'ne yaklaşık 1,5 senedir emek veriyoruz. Ukrayna bizler için enerji alanında yeni bir pazar olsa da aslında Eksim Holding'in yıllardır dış ticaret yaptığı bir ülke. Grup olarak bu projeyi de başarıyla bitireceğimizden şüphemiz yok. Uzun yıllardır Türkiye'de birlikte çalıştığımız türbin tedarikçimiz Nordex, Ukrayna'da da bizlere tam destek sağlayarak projemizin tedarik sözleşmesini tamamlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.