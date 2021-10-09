Ege'nin elma deposu Çivril'de rekolte beklentisi 180 bin ton - Haberler Ekonomi
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Ege'nin elma deposu Çivril'de rekolte beklentisi 180 bin ton

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Ekonomi
Ege'nin elma deposu Çivril'de rekolte beklentisi 180 bin ton

Denizli'nin Çivril ilçesinde 100 bin dekar alanda üretilen ve lezzetiyle tanınan "Çivril elması" 180 bin tonun üzerinde beklenen rekoltesiyle üreticinin yüzünü güldürüyor.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde 100 bin dekar alanda üretilen ve lezzetiyle tanınan "Çivril elması" 180 bin tonun üzerinde beklenen rekoltesiyle üreticinin yüzünü güldürüyor.

İlçenin en önemli tarımsal üretim kalemlerinden olan elma, ağaçlardan titizlikle toplanarak bahçede kalitesine göre ayrıldıktan sonra iç piyasa ve ihracat için paketleniyor. Yurt içi ve yurt dışında birçok pazarda alıcısı olan ve bu yıl 100 bin dekar alanda hasadı yapılan elmadan 180 bin ton rekolte bekleniyor.

Granny Smith, braeburn, golden delicious cinslerindeki Çivril elmaları, sulu ve yumuşak meyve yapısı, tadı dolayısıyla tercih ediliyor. Türkiye'deki elma üretiminde önde gelen merkezleri arasında yerini alan ilçede, hasadın iki ay boyunca devam etmesi bekleniyor.

Çivril Ziraat Odası Başkanı Mehmet Özkul, AA muhabirine, ilçe genelinde 4 bin elma ağacında hasadın hummalı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Bu yıl iklim şartlarının elma için güzel olduğunu anlatan Özkul, "İlçemizde yaklaşık 100 bin dekarın üzerindeki elma bahçemizden 180 bin ton rekolte bekliyoruz. Geçen yıl rekoltemiz 160 bin ton civarındaydı. Yıllara ve iklim şartlarına göre rekolte değişiyor. Bu yıl yağışın az olması elmayı olumlu yönde etkiledi. Sulamada sıkıntı çektik ama elmadaki kara leke olayı çok yağış olmadığından dolayı olmadı." dedi.

Özkul, Çivril elmasının aroması ve tadıyla kendisini belli ettiğini anlatarak "Çivril elmamız rengiyle, sululuk oranı ve tadıyla 'Beni al.' der. Raf ömrü uzun olduğu için çok tercih ediliyor. Şu anda hasat edilen elmalarımız 6-7 ay depolarda bir sorun olmadığı sürece dalından koparıldığındaki gibidir. Ancak üretici fiyattan dolayı sıkıntı çekiyor. Girdiler arttı fiyatlarımız 15 yıl öncekine döndü. Çiftçimiz maliyetlerden olumsuz etkilense de tarlasında kaliteli elmayı tüketiciyle buluşturmak için üretmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Üretici Veli Avcı da bu yıl tarlasından 80 ton verim beklediğini belirterek "Bu sene elmayı 1,80 ila 2 lira arasında satıyoruz. Birinci kalitede ürünü pazara veriyoruz. Biz vatandaş kaliteli elma yesin diye tarlada çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Çiftçi Yalçın Ulusoy ise maliyetlerinin artmasına rağmen elma üretmeye devam edeceklerini anlatarak "Bu sene elmalarımız çok güzel. Hasat güzel gidiyor. Kaliteli Çivril elmamızı tüm Türkiye'nin tatması için tarlamızda mesai yapacağız." dedi.

Ege'nin elma deposu Çivril'de rekolte beklentisi 180 bin ton

Ege'nin elma deposu Çivril'de rekolte beklentisi 180 bin ton

Ege'nin elma deposu Çivril'de rekolte beklentisi 180 bin ton

Ege'nin elma deposu Çivril'de rekolte beklentisi 180 bin ton

AA / Sebahatdin Zeyrek - Ekonomi Haberleri
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