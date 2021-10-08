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Edirneli üreticilere üçüncü fark ödemesi desteği başladı

AA / Cihan Demirci - Haberler | Ekonomi
Edirneli üreticilere üçüncü fark ödemesi desteği başladı

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirneli 893 üreticiye yapılacak hububat üçüncü fark ödemesi desteğinin başladığını bildirdi.

EDİRNE (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirneli 893 üreticiye yapılacak hububat üçüncü fark ödemesi desteğinin başladığını bildirdi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, 893 Edirneli üreticiye 3 milyon 219 bin lira 2020 yılı buğday, çeltik, arpa, dane mısır ve tritikale ürünleri için, üçüncü fark ödemesi desteğini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Aksal, bugün T.C. numarası ayrımı yapılmadan tek seferde üreticilerin hesaplarına desteğin yatırılacağını kaydetti.

AA / Cihan Demirci - Ekonomi Haberleri
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