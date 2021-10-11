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Edirne Ticaret Borsası

AA / Cihan Demirci - Haberler | Ekonomi
Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,752 liradan satıldı.

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,752 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg2,6442,752
AyçiçeğiKg5,9706,751
Süpürge teliKg11,51014,830
DanaKg18,53029,770
İnekKg13,28021,350
DüveKg16,95024,940
KoyunKg7,00018,400
KuzuKg25,90031,400
TokluKg17,00018,000

AA / Cihan Demirci - Ekonomi Haberleri
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