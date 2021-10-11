Edirne Ticaret Borsası
AA / Cihan Demirci - Haberler | Ekonomi
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,752 liradan satıldı.
EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,752 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,644
|2,752
|Ayçiçeği
|Kg
|5,970
|6,751
|Süpürge teli
|Kg
|11,510
|14,830
|Dana
|Kg
|18,530
|29,770
|İnek
|Kg
|13,280
|21,350
|Düve
|Kg
|16,950
|24,940
|Koyun
|Kg
|7,000
|18,400
|Kuzu
|Kg
|25,900
|31,400
|Toklu
|Kg
|17,000
|18,000
AA / Cihan Demirci - Ekonomi Haberleri
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