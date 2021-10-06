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Edirne Ticaret Borsası

AA / Cihan Demirci - Haberler | Ekonomi
Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,681 liradan satıldı.

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,681 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğayKg2,5892,681
AyçiçeğiKg5,7956,588
Süpürge teliKg12,50012,500

AA / Cihan Demirci - Ekonomi Haberleri
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