Edirne Ticaret Borsası
AA / Cihan Demirci - Haberler | Ekonomi
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,681 liradan satıldı.
EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,681 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğay
|Kg
|2,589
|2,681
|Ayçiçeği
|Kg
|5,795
|6,588
|Süpürge teli
|Kg
|12,500
|12,500
AA / Cihan Demirci - Ekonomi Haberleri
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