Meşhur Karaağaç kabağı adına düzenlenen festival renkli başladı

İSTANBUL (AA) - Edirne Karaağaç Kabak Festivali renkli görüntülerle başladı.

Özellikle tadından dolayı İstanbul lokantalarının tatlı için tercih ettiği meşhur Edirne Karaağaç kabağı adına düzenlenen festival adını aldığı mahalledeki kortejle başladı.

Edirne'nin sayfiyesi konumundaki 10 bin nüfuslu Karaağaç Mahallesi girişinde İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, mahalle muhtarı Agah Korkan, vatandaşlar, halk oyunları ekibinden oluşan kortej Edirne Belediye Bandosu eşliğinde Lozan Anıtı'na, oradan da etkinliğin düzenlendiği davet bahçesine kadar yürüdü.

Bandonun hareketli ezgilerine vatandaşlar alkışlarıyla tempo tuttu.

İki gün sürecek festival kapsamında halk oyunları gösterileri, konserler gerçekleşecek, kadınlar arası "Kabak Tadı Veriyoruz" yemek yarışması da düzenlenecek.

Festival alanında üretici ve girişimci kadın kooperatiflerinin el sanatı ve gıda üretimlerinin satışlarının da yapılacağı festival süresince şef aşçıların kabak işlemesi ve kurgu fotoğraf çekim etkinlikleri gerçekleşecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Soytürk, AA muhabirine Meriç ve Tunca nehirlerinin suladığı Karaağaç Mahallesi'nde yetişen lezzetli kabakların tanıtımı gerçekten hak ettiğini söyledi.

Vali Ekrem Canalp'in talimatıyla bu yıl ilki gerçekleşen festivalin güzel başladığını ifade eden Soytürk, "Edirne festivaller ve müzeler şehridir. Her yıl Valimiz Canalp'in talimatlarıyla yenilerini ekliyoruz. Bu festival de gerçekten güzel kabağın hak ettiği tanıtımı bulması için çok renkli bir festival oldu." dedi.