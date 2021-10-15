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Edirne'de Ulus Pazarı, yağmura rağmen doldu taştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Edirne'de Ulus Pazarı, yağmura rağmen doldu taştı

Edirne'de her hafta cuma günü kurulan Ulus Pazarı, soğuk ve yağışlı havaya rağmen doldu taştı.

ULUS, BARTIN (İHA) - Edirne'de her hafta cuma günü kurulan Ulus Pazarı, soğuk ve yağışlı havaya rağmen doldu taştı.

Yerli ve yabancı birçok vatandaşın ilgi odağı olan Ulus Pazarı bu hafta en kalabalık günlerinden birisini yaşadı. Özellikle komşu ülke Yunanistan ve Bulgaristan'daki illerden birçok yabancı turist, cuma günlerini Edirne'de geçiriyor.

Yağışlı havaya rağmen sabahın erken saatlerinden itibaren pazarın yolunu tutan vatandaşlar, tezgahları didik didik etti. Kış mevsimi öncesi ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar uygun fiyatlı ürünler için alışverişlerini pazardan yaptı.

İhtiyaçlarını karşılamak için Bulgaristan'dan günübirlik Edirne'ye gelen komşu ülke vatandaşları, peynirinden, helvasına, hediyelik eşyadan, giyime, ayakkabıdan, çantaya kadar birçok ihtiyacını Edirne'den alıyor.

Bulgaristan'dan Edirne'ye alışverişe gelen Margo Sali, her hafta gelip ihtiyaçlarını karşıladıklarını ve memnun olduklarını söyledi. 10 yıllık pazar esnafı Güvenç Tutar, "Öncelikli olarak buraya Bulgaristan üzerinden soydaşlarımız geliyorlar. Son zamanlarda sınır kapısının açılmasıyla birlikte Yunanistan'dan gelenlerin de arttığını görüyoruz. Yoğun ilgi gösteriyorlar" ifadelerine yer verdi.

Otopark işletmecisi Adem Şahin, "5-6 yıldır buradayım böyle bir kalabalık böyle bir izdiham görmedim. Yollar otoparklar her yer dolu. Bulgar'ıyla Yunan'ıyla otoparkımız ful doldu. Komşu ülke vatandaşları alışverişlerini buradan yapıyorlar" dedi. - EDİRNE

Edirne'de Ulus Pazarı, yağmura rağmen doldu taştı

Edirne'de Ulus Pazarı, yağmura rağmen doldu taştı

Edirne'de Ulus Pazarı, yağmura rağmen doldu taştı

Edirne'de Ulus Pazarı, yağmura rağmen doldu taştı

Edirne'de Ulus Pazarı, yağmura rağmen doldu taştı

Edirne'de Ulus Pazarı, yağmura rağmen doldu taştı

Edirne'de Ulus Pazarı, yağmura rağmen doldu taştı

Edirne'de Ulus Pazarı, yağmura rağmen doldu taştı

Edirne'de Ulus Pazarı, yağmura rağmen doldu taştı

Edirne'de Ulus Pazarı, yağmura rağmen doldu taştı

Edirne'de Ulus Pazarı, yağmura rağmen doldu taştı

Edirne'de Ulus Pazarı, yağmura rağmen doldu taştı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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