Edirne'de tezgahlar lüfer balığıyla şenlendi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'de tezgahlar lüfer balığıyla şenlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Edirne'de tezgahlar lüfer balığıyla şenlendi

Bu yıl denizlerde yaşanan lüfer bolluğu, fiyatıyla yüzleri güldürürken tezgahları da şenlendirdi.

EDİRNE (İHA) - Bu yıl denizlerde yaşanan lüfer bolluğu, fiyatıyla yüzleri güldürürken tezgahları da şenlendirdi.

Denizlerde yaşanan lüfer bolluğu fiyatlara yansıdı. Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte vatandaşlar da balık satıcılarının yolunu tutmaya başladı. Edirne Balık Pazarı'nda tanesi 25 liradan satılan lüfer, hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Balık pazarı esnaflarından Balıkçı Yasem Eren, Karadeniz'de yaşanan lüfer bolluğunun tezgahları şenlendirdiğini söyledi. Bu yıl tezgahların gövdesinin lüfer olduğunu aktaran Eren, "Bolluk var, tanesini 25 liradan satıyoruz. 3 gün önce tanesi 50 liradan satılıyordu. Herkes buzluğa atmak için lüfer alıyor. Uskumru bol, hamsi var. İstavrit de çok bol, kilosunu 30 liradan satıyoruz. Balıkların fiyatları uygun" dedi.

Lüferin tezgahları şenlendirdiğini söyleyen Balıkçı Hamza Köksoy ise "Bol bol lüfer çıkıyor. Vatandaşımız lüfer yiyecek. Fiyatlar düştü, daha da düşmesini bekliyoruz. Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen komşularımız da balığa yoğun ilgi gösteriyor" diye konuştu.

Balık pazarında fiyatların düştüğünü öğrenince balık almaya geldiğini belirten Cengiz Göçer, "Buraya lüfer balığı almaya geldim yine de bakacağım fiyatlara hangi balıklar daha hesaplı ise onlardan da alacağız" ifadelerini kullandı. - EDİRNE

Edirne'de tezgahlar lüfer balığıyla şenlendi

Edirne'de tezgahlar lüfer balığıyla şenlendi

Edirne'de tezgahlar lüfer balığıyla şenlendi

Edirne'de tezgahlar lüfer balığıyla şenlendi

Edirne'de tezgahlar lüfer balığıyla şenlendi

Edirne'de tezgahlar lüfer balığıyla şenlendi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek
Spor Marcao Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Gazeteler Güzel Sözler Münir Karaloğlu Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Edirne'de tezgahlar lüfer balığıyla şenlendi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 14:05:47. #1.11#