Edirne'de tarımda verim arttı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'de tarımda verim arttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Edirne'de tarımda verim arttı

Verimliliğiyle çiftçinin yüzünü güldürmeye devam eden kanolaya ilginin arttığını açıklayan Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, gelecek yıl bölgede kanola ekiminin daha fazla yapılacağı söyledi.

EDİRNE (İHA) - Verimliliğiyle çiftçinin yüzünü güldürmeye devam eden kanolaya ilginin arttığını açıklayan Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, gelecek yıl bölgede kanola ekiminin daha fazla yapılacağı söyledi. Öztürk, ayrıca buğdayda geçen yıla göre verim artışı yaşandığı müjdesini de verdi.

Edirne'nin tarım konusunda çok şanslı olduğunu belirten Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, Türkiye'nin birçok bölgesinde kuraklık nedeniyle olumsuzluklar yaşandığını ancak Edirne'nin yağış konusunda şanslı olduğunu söyledi. Buğday, kanola ve ayçiçeğinde verimlerin iyi olduğunun altını çizen Öztürk, mısır harmanının da başlayacağını belirtti. Buğdayda geçen yıla göre verim artışı yaşandığını net şekilde gördüklerini belirten Öztürk, bölge olarak kaliteli buğday üretildiğini söyledi.

Kanola fiyatlarının müzayede yöntemiyle elektronik ortamda belirlendiğini vurgulayan Öztürk, 2021 yılında bugüne kadar 5 bin 217 ton kanola satışının yapıldığını ifade etti. Fiyatlarda ciddi artış yaşandığını anlatan Öztürk, 2020 yılında ortalama 3 bin 68 lira olan fiyatın 2021 yılında 6 bin 119 liraya yükseldiğini söyledi.

Dünyanın küçük bir köy haline geldiğini belirten Öztürk, Amerika'daki MTA'nın fiyatının Türkiye'deki fiyatı da etkilediğini aktardı.

Karadeniz ülkelerindeki fiyatların Türkiye'yi etkilediğini ifade eden Öztürk, "Ondan dolayı ilk başta fiyat noktasında biraz burukluk vardı ama ay çekirdeği fiyatları artıyor. Toparladığından dolayı bu burukluk bir nebze de olsa ortadan kalktığını görüyoruz. Kanola fiyatlarının iyi olması, verimliliğiyle ilgili insanların verimden memnuniyet duyması kanola ekimine doğru yönlendiriyor. Önümüzdeki yıl daha fazla bir kanola ekimi ve daha fazla ürün göreceğimizi öngörüyoruz" dedi.

Borsaya ayçiçeği getirdiğini söyleyen üreticilerden Halil İbrahim Koç, bu yıl 16-17 ton ayçiçeği elde ettiğini ve boşaltmak üzere tüccarın deposuna getirdiğini aktardı.

7 buçuk ton civarında buğdayı Ticaret Borsası'na getiren üreticilerden Zekai Karagöz, "Bugün buraya buğday getirdim. 7.5 ton buğday getirdim. Verim güzel ama fiyatların biraz daha yüksek olması lazım. Bu sene yağmur düştüğünden dolayı geçen seneye oranla buğdaylarımız iyi. Eskiden 1 kilo buğdaya 1 kilo gübre alırdık. Şimdi yok öyle bir şey. Seneye belki alternatif ürün kanolaya yöneliriz" dedi.

Bu sene buğdayda verimin iyi olduğunu söyleyen üreticilerden İzzet Özer, "Ayçiçeğini erken ekenler iyi durumda. Geç ekenlerin ürünleri ise sıcakta yandı. O yüzden verimleri düştü. Ben 22 ton buğday getirdim. Fiyatlardan memnunuz. Fakat girdi maliyetlerimiz çok yüksek. Bunlar bizim verimimizi düşürüyor" dedi. - EDİRNE

Edirne'de tarımda verim arttı

Edirne'de tarımda verim arttı

Edirne'de tarımda verim arttı

Edirne'de tarımda verim arttı

Edirne'de tarımda verim arttı

Edirne'de tarımda verim arttı

Edirne'de tarımda verim arttı

Edirne'de tarımda verim arttı

Edirne'de tarımda verim arttı

Edirne'de tarımda verim arttı

Edirne'de tarımda verim arttı

Edirne'de tarımda verim arttı

Edirne'de tarımda verim arttı

Edirne'de tarımda verim arttı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
'Boğaziçi Üniversitesi imara açılacak' iddialarına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan net cevap: Kesinlikle yalandır

"Boğaziçi Üniversitesi imara açılacak" iddialarına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan net cevap: Kesinlikle yalandır

 Dünyaca ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik ek istihdam sağlanacak

Dünyaca ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik ek istihdam sağlanacak

 Reuters'tan bomba iddia: Türkiye 40 adet yeni F-16 Block 70 alımı için ABD'ye başvurdu

Reuters'tan bomba iddia: Türkiye 40 adet yeni F-16 Block 70 alımı için ABD'ye başvurdu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Destici Binali Yıldırım Numan Kurtulmuş
Magazin Alişan Aleyna Tilki Deniz Akkaya Mustafa Keser
Spor Cristiano Ersun Yanal Fatih Terim Aykut Kocaman Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Edirne'de tarımda verim arttı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 13:58:18. #1.17#