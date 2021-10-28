Edenred Türkiye'den şirketlere ve çalışanlara tasarruf ettiren çözümler

Edenred Türkiye, öğle yemeği giderleri, akaryakıt alımları, teşvik ve ödüllendirme yöntemleriyle hem şirketlere hem de çalışanlara tasarruf ettiren çözümler sunuyor.

Edenred Türkiye'den 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü kapsamında yapılan açıklamaya göre, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de salgının etkisiyle tüm süreçlerde tasarruf ettiren çözümler daha da ön plana çıktı. Gerek işverenler gerekse çalışanlar bu süreçte harcamalarını kontrol altına alarak en tasarruflu çözümlere daha da önem vermeye başladı.

Bu noktada şirketlere verimli bir kurumsal gider yönetim imkanı sunan Edenred Türkiye; Ticket Restaurant Yemek Kartı ile öğle yemeği harcamalarında, Ticket Car Akaryakıt Çözümleri ile akaryakıt alımlarında, Ticket Compliments Hediye Çekleri ile teşvik ve ödüllendirme programlarında şirketlere ve çalışanlara tasarruf sağlayarak hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Edenred Türkiye Satış Direktörü Görkem Oran, Türkiye'de 30 bini aşkın kurumsal müşterisinin 1,5 milyonu aşkın çalışanına 50 bin üye restoran ve kafede, binlerce akaryakıt istasyonunda hizmet verdiklerini bildirdi.

Ticket Restaurant Yemek Kartı sistemiyle KOBİ'ler de dahil olmak üzere tüm işletmelere yüzde 100'e varan vergi istisnası avantajı sağladıklarını, böylelikle maliyetlerini düşürerek kaynaklarını daha verimli kullanabilmelerine ve tasarruf etmelerine yardımcı olduklarını kaydeden Oran, şu açıklamalarda bulundu:

"Tasarruf bizim işimiz' diyerek şirketlere ve çalışanlara, tasarruf ettiren akıllı çözümlerimizle destek oluyoruz. Yemek kartı sistemimizde şirketler öğle yemeği giderinde yüzde 15 SGK işçi primi, yüzde 22,5 SGK işveren primi, yüzde 0,75 damga vergisi, yüzde 22 gelir vergisi istisnası ile KDV indirimine tabi oluyor. Böylelikle çalışanları başına yılda 6 bin liraya varan tasarruf avantajı yakalıyor. Kampanya ve indirimlerle de çalışanlara destek oluyoruz. Dolu Dolu sadakat programı sayesinde restoranlardan indirimli yemek ve kahve almanın yanı sıra anında kazanılan bu indirimler sonucu kullanıcılar kart bakiyelerini ayda ortalama 2 gün daha geç bitiriyor."

Oran, Red Club kampanyalarıyla çalışanlara zincir restoran ve kafelerden İngilizce eğitimine, kuru temizlemeden çiçek gönderimine, aksesuardan küçük ev aletlerine kadar pek çok farklı alandaki ihtiyaçları için piyasa fiyatının çok altında satın alma imkanı sunduklarını bildirdi.

Akaryakıt çözümleriyle yüzde 15'e varan tasarruf imkanı

Edenred Türkiye Satış Direktörü Oran, Ticket Car Akaryakıt Çözümleri sayesinde şirketlere akaryakıt harcamalarını kontrol edebilme fırsatı sunduklarını belirterek, tüm akaryakıt alımlarını tek faturada toplayabilen şirketlerin, plakaya tanımlı sistemle araçlara gün, hafta, ay ve lokasyon bazında sınırlama koyarak ihtiyaç fazlası kullanımı önleyebildiğini ve harcamalarının kontrol altına alınması sayesinde yakıt alımlarında ortalama yüzde 15'e varan tasarruf sağladığını anlattı.

Ticket Compliments Hediye Çekleri ile teşvik ve ödüllendirme programlarında şirketlere ve çalışanlara tasarruf sağlayarak hayatı kolaylaştırmaya devam ettiklerini aktara Oran, şu bilgileri verdi:

"Çalışanlarının ve bayilerinin performanslarını ya da iş ortaklarını ödüllendirmek ve özel günlerde hediye vermek isteyen şirketlerin tercih ettiği Ticket Compliments hediye çeklerimizi ve kartlarımızı kullanıcılara kendi ihtiyaç ve beğenilerine göre özgürce kullanım imkanı sunuyoruz. Ticket Compliments, şirketleri farklı markalarla anlaşmak, hediye temin etmek ve dağıtmak gibi operasyonel yük getiren süreçlerden ve bu süreçlerin maliyetinden de kurtarıyor."

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