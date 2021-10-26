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Düzce'de araç sayısı 120 bine yaklaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Düzce'de araç sayısı 120 bine yaklaştı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 119 bin 525 oldu.

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DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 119 bin 525 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 119 bin 525'e ulaştı. Araç türlerine bakıldığında ise 59 bin 894 otomobil, 2 bin 643 Minibüs, bin 533 Otobüs, 18 bin 397 Kamyonet, 4 bin 800 Kamyon, 19 bin 24 Motosiklet, 12 bin 837 Traktör, 397 Özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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