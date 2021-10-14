Düşük sermaye ile gençlere girişimcilik fırsatı sunuyor - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düşük sermaye ile gençlere girişimcilik fırsatı sunuyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Düşük sermaye ile gençlere girişimcilik fırsatı sunuyor

Alüminyum ve PVC aksesuar alanında üretim yapan bir firma, gençlere ve kendi işini kurmak isteyenlere düşük sermayeli girişimcilik imkanı sunuyor.

Alüminyum ve PVC aksesuar alanında üretim yapan bir firma, gençlere ve kendi işini kurmak isteyenlere düşük sermayeli girişimcilik imkanı sunuyor. Sineklik alanında bayilik de veren firma, teknik eğitimden ihracat eğitimine kadar her türlü destekle bayilerinin yanında oluyor.

Bayal Alüminyum PVC Aksesuar Sanayii A.Ş, 6 ayda yurt içinde 70 ilde, Avrupa'nın 7 ülkesinde bayileriyle hizmet vermeye devam ediyor. Firma, gençlere ve kendi işini kurmak isteyen girişimcilere düşük sermaye ile kendi işinin patronu olma imkanı sunuyor. Bayilerin işe başlama sürecinde ve sonrasında teknik, pazarlama ve ihracat başta olmak üzere çeşitli eğitimler verilerek girişimcilerin donanımlı bir şekilde işlerini sürdürmeleri destekleniyor. Firma kendi tasarımları olan sineklikleri ile piyasada farklılık oluşturmaya da devam ediyor. Firma, 3- 6 Kasım tarihlerinde TÜYAP'da Kapı ve Pencere Fuarı'nda salon 10, stant 1005-B'de ziyaretçilerini bekliyor.

Firmanın kurucu ortağı Mehmet Değişmen, "Bayal Anonim Şirketi 6 ay önce 3 ortakla beraber kuruldu. 6 aylık süre içerisinde 7 ülkeye ihracat yapan ve Türkiye'de aşağı yukarı 70 ilde bayilikleri olan ve büyümeye devam eden bir şirket. Pandemi döneminde işlerimiz en az 10 kat attı. Bunun nedeni insanlar evlerinde olduğu için sivrisinekten virüs bulaşır düşüncesiyle sineklik satışlarında çok büyük artışlar oldu. Biz kriz görmedik firma olarak ve giderek çok daha da büyüdük" dedi.

"20 bin TL ile 1 milyon TL veya daha fazlasında ciro yapabilen bayilerimiz var"

Mehmet Değişmen, "Az bütçeyle bir işiniz olsun düşüncesi vardı bende. Bugün bizim bayimiz olan insanlar veya olmak isteyen insanlar 20 bin TL ile bizim bayimiz olabilirler ve iş yapabilirler. Bu işten güzel kazanç elde edebilirler. 20 bin TL ile 1 milyon TL veya daha fazlasında ciro yapabilen bayilerimiz var. Örneğin yurt içinde hatırlıyorum 3 bin TL ile gelip de şu anda cirosu 1 buçuk milyon TL civarına ulaşmış bayilerimiz var. Yurt içinde hiç ihracat bilmeyen firmalarımıza ihracat öğrettik. Yine yurt dışında 3 bin Euroyla, 4 bin Euroyla gelen arkadaşlarımız var. Şu anda onlar da 3 yüz bin Euroyla 4 yüz bin Euro arası cirolara ulaşmış durumdalar. ve herkes halinden memnun" diye konuştu.

Değişmen, "Gençlere en büyük tavsiyem kendilerine inansınlar"

Değişmen, "Gençlere en büyük tavsiyem, ben de yıllar önce bir şirket sahibinden öğrendiğim bilgilere dayanarak söylüyorum o kişiyi kendime örnek almıştım, kendileri inansınlar. Biz onlara malzeme desteği. teknik destek, program desteği, bu işlerin nasıl yapılacağını öğretmek, vizyon sahibi yapmak, ihracat nasıl yapılır gençlere öğretmek. Bizim görevimiz bu, girişimcilik konusunda yardımcı olabiliriz güzel bir işleri olur ilerleyen yıllarda da, zamanla da ciddi paralar kazanabilirler. Yurt dışından bizi izleyen insanlar için de şunları söyleyebilirim. Yurt dışındaki birçok insana birçok firmaya bu işi öğrettik onlar da çok güzel cirolar yapıyorlar. Kendi ülkelerinde bizim ülkemizin ürünlerini gururla temsil ediyorlar" dedi. - İSTANBUL

Düşük sermaye ile gençlere girişimcilik fırsatı sunuyor

Düşük sermaye ile gençlere girişimcilik fırsatı sunuyor

Düşük sermaye ile gençlere girişimcilik fırsatı sunuyor

Düşük sermaye ile gençlere girişimcilik fırsatı sunuyor

Düşük sermaye ile gençlere girişimcilik fırsatı sunuyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Üreticiden 13 TL'ye çıkan kokteyl domates marketlerde 23 TL'ye satılıyor

Üreticiden 13 TL'ye çıkan kokteyl domates marketlerde 23 TL'ye satılıyor

 Filmlere konu olacak olay! Şans oyunundan kazandığı 200 bin TL'lik kartı çöpe attı

Filmlere konu olacak olay! Şans oyunundan kazandığı 200 bin TL'lik kartı çöpe attı

 4 bin liraya çalışacak eleman yok, vali bile isyan etti: Herkes masa başı iş istiyor

4 bin liraya çalışacak eleman yok, vali bile isyan etti: Herkes masa başı iş istiyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Temel Karamollaoğlu
Magazin Amelia Hamlin Müge Anlı Burak Sergen
Spor Sergen Yalçın Sergio Perez Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Güzel Sözler Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Düşük sermaye ile gençlere girişimcilik fırsatı sunuyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 10:42:22. #1.13#